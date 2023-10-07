Gelir-Gider denkliği sağlanarak oluşturulan 2 milyar 728 milyon 242 bin 884 TL’lik bütçede; Gelir bütçesi oy birliği, belediyeye bağlı birimlerce kullanılmak üzere hazırlanan gider bütçesi ise oy çokluğu ile kabul edildi. 2024 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. düzeyine göre en yüksek bütçe 1 milyar 38 milyon 535 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğüne ayrıldı.



2024 Mali Yılı Performans Programı Stratejik Alanlara Göre Toplam Kaynak İhtiyacı 2 milyar 284 milyon 372 bin 600 TL olarak tahmin edilirken performans programı oy çokluğu ile kabul edildi.





Yapılan oylamaların ardından bütçe hakkında konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, şunları söyledi: “Aliağa Belediyesi’nin 2013 yılındaki bütçesi 57 milyon liraydı. Bugüne geldiğimizde Aliağa Belediyesi’nin 2024 yılındaki hedefi 2 milyar 728 milyon 242 bin TL. Bu yıl gerçekleşmesini beklediğimiz bütçe ise iştiraklerimizle birlikte, 2 milyar 300 milyon lira. 57 milyondan, 2 milyar 300 milyon lira bütçeye ulaştık. 2013 yılındaki faaliyet raporlarına baktığınızda belediye, bütçenin hemen hemen tamamını personel giderlerine harcıyordu. Bugün ise 1.5 milyar lira yatırım bütçesi ayıran bir belediye konumuna geldik. Bütçemiz nereden nereye geldi. Aradaki farkı Aliağa halkı çok iyi görüyor. Aliağa Belediyesi zengin bir belediye fakat hamd olsun ki zengin bir belediye olduğumuz bizim dönemimizde anlaşıldı. PETKİM ve TÜPRAŞ’ı biz kurmadık. Buralardan gelen paralar daha önce nerelere gidiyordu. Tüm bunların hepsini sorgulayan Aliağa halkı, 2024 yılında yine en doğru kararı verecektir”



İkinci birleşim, dilek ve temennilerin ardından bir sonraki meclis toplantısının 7 Kasım 2023 Salı günü saat 18.00’de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.