Germencik Belediyesi’nin her yıl düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği bu yıl da dolu dolu geçti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği şenlikte çocuklar, doyasıya eğlendi.



Ramazan Bayramı’nın son gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel etkinlikler düzenleyen Germencik Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. 23 Nisan Pazar günü Germencik Cumhuriyet Meydanı ile Ortaklar Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen şenlikler, miniklerin eğlenceli anları ile renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan çocuklar, şişme oyun alanları, zeka ve beceri oyunları, ödüllü yarışmalar, yüz boyama etkinliği, palyaço, dev maskotlar eşliğinde eğlenceli aktivitelerle keyifli zaman geçirdi.



Germencik Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezi’nde devam eden etkinliklerde de minikler keyifli bir gün geçirdi. Kültür sanat ve spor merkezinde öğrendiklerini ailelerine sergileyen miniklerin gösterisi, büyük takdir topladı. 23 Nisan’a özel yaş pastanın da kesildiği etkinlikler, ikramlarla devam etti.



Çocuklara yönelik etkinliklerin süreceğini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Germencik Cumhuriyet Meydanı ve Ortaklar Cumhuriyet Meydanında düzenlediğimiz çocuk şenliği etkinliklerimizde çocuklarımız doyasıya eğlendi. Onların mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuz. Mutlu çocuklar, mutlu aileler, mutlu bir toplum.” ifadelerini kullandı.