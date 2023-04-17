Spora ve sporcuya desteklerine devam eden Germencik Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı futbol turnuvası sona erdi. Germencik Belediyesi 100. Yıl Lozan Sosyal Tesislerindeki halı sahada 7-10 yaş arasından oluşan 10 takımın yer aldığı 100 öğrenci katıldı. Turnuvada 1'inci Ortaklar Atatürk İlkokulu, 2'nci Hıdırbeyli İlkokulu, 3'üncü ise Turanlar İlkokulu oldu. Turnuvada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

“GENÇ SPORCULARIMIZI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM”

Dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalarını takdim eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle 100. Yıl Lozan Sosyal Tesisleri halı sahamızda düzenlediğimiz ilkokullar arası futbol turnuvası sona erdi. Sporcu evlatlarımızın günlerdir ter döktüğü turnuvada 1'inci Ortaklar Atatürk İlkokulu, 2'nci Hıdırbeyli İlkokulu, 3'üncü ise Turanlar İlkokulu oldu. Kupa ve madalyalarını takdim ederek mutluluklarını paylaştık. Dereceye giren takımlarımızı yürekten tebrik ediyor, katılan tüm okullarımızı ve öğrencilerimizi de ayrıca kutluyor ve teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.