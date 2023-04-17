AK Parti Kuşadası İlçe Teşkilatı, İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Candır Bayraktar ile birlikte Davutlar Mahallesi Muhtarlığına ziyaret etti. Davutlar Mahalle Muhtarı Erol Yağcıoğlu’ndan mahalle hakkında bilgiler alan Tuncer, Kuşadası ve mahallelerinin dünyanın gözdesi haline geleceğini, bunun için de 2023 ve 2024 seçimlerinin önemine vurgu yaptı.

Muhtarlık ziyaretinin ardından Davutlar semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluşan Umut Tuncer, akşamına da bir ailenin iftar sofrasına konuk oldu. Gerçekleşen ziyareti değerlendiren AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Umut Tuncer, “Kuşadası Davutlar’da özellikle doğu ve güneydoğu kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı bölgede pazaryerini ve esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Cumhurbaşkanımıza yönelik sevgilerini ve cumhur ittifakına yönelik olumlu duygularını ifade ettiler. Vatandaşlarımız 14 Mayıs Milli İrade Bayramına hazırlanıyorlar. Allah’ın izniyle inşallah büyük bir oy oranıyla en az yüzde 5 farkla seçimi kazanacağımıza dair güçlü bir kanaat var. Özellikle Davutlar bölgesindeki bu ilgi ve alaka Cumhurbaşkanımıza yönelik bu teveccüh bizleri çok mutlu etti. Bu anlamda bizi de motive eden performansı yüksek bir ziyaret oldu” açıklamasında bulundu.