İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine destek olmak için sıcak yemek dağıtımına bu yıl da devam ediyor. 9 Ekim’de üniversitelerin yakınlarına kurulan 6 noktada sıcak yemek dağıtımı başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, derinleşen ekonomik krizden en çok gençlerin etkilendiğini belirterek “Biz gençlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Masraflarını ne kadar azaltabilirsek, o kadar iyi. Çorba Durakları da yakında hizmet vermeye başlayacak. Elimizden ne geliyorsa, yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ege Üniversitesi Metro İstasyonu çıkışı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü karşısı, İ.Y.T.E Kampüsü, Katip Çelebi Üniversitesi Kampüsü, Demokrasi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi’nde hafta içi her gün 17.00-19.00 saatleri arasında sıcak yemek dağıtılacak. Günde ortalama 5 bin öğrenci bu hizmetten yararlanabilecek.

Üniversite öğrencilerine 2021 yılından itibaren toplam 618 bin 450 kişilik akşam yemeği ücretsiz olarak ulaştırıldı.