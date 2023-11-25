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A Milli Kadın Hentbol Takımımız, Tunus ile Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynadığı hazırlık maçını 29-28'lık skorla kazandı.ANKARA (İGFA) - THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan maçın ilk yarısı Tunus 16-14 önde kapattı. Milli Takımımız 22-29 Kasım tarihleri arasında Tunus Milli Takımı ile ortak kamp yaparken, 1-6 Aralık tarihleri arasında da Slovakya Milli Takımı ile ikili kamp çalışması yürütecek.

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takımımız 28 Kasım tarihinde Tunus, 3 ve 5 Aralık tarihlerinde ise Slovakya milli takımları ile Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda ikişer hazırlık maçı oynayacak. Dört hazırlık maçının da başlama saati 18.00 olacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Tunus ile yapacağı kamp ve maç kadrosu (22-29 Kasım 2023 / Ankara):

Kaleci: Yaren Berfe Göker (Kastamonu Bld.), Yağmur Bembeyaz (Konyaaltı Bld.)

Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu (Konyaaltı Bld.), Kübra Sarıkaya (Armada Praxis Yalıkavak)

Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit Çalışkan (CS Magura Cisnadie), Diğdem Hoşgör (Konyaaltı Bld.), Ayşenur Sormaz (Üsküdar Belediyesi)

Orta Oyun Kurucu: Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld.), Dönegül Bozdoğan (Konyaaltı Bld.), Betül Karaaslan (Yenimahalle Bld.)

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam (Lokomotiv Zagreb), Zeynep Nur Ulukoz (Görele Bld.), Ece Sözmen (Armada Praxis Yalıkavak)

Sağ Kanat: Ayşenur Kara (Görele Bld.), Emine Gökdemir (Kastamonu Bld.)

Pivot: Büşra Işıkhan (Kastamonu Bld.), Ceren Demirçelen (Kastamonu Bld.), Sibel Gündoğdu (Üsküdar Bld.)