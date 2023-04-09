İyi Parti genel merkezi Milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Aydın İYİ Parti Listesi ise ön seçimle belirlenen adaylarının farklı sıralamalarda olması şok etkisi yarattı.

Ön seçim sonucu 1. sırada olması gereken Ahmet Ertürk 2. sırada yer alırken Semra Yücel ise 5. sırada yer aldı.

1. sırada ise İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi ve Genel Başkan danışmanı Ömer Karakaş yer aldı.

İyi Parti Aydın Milletvekili sıaralaması şu şekilde oldu

1. Ömer Karakaş

2. Ahmet Ertürk

3. Tuğçe Canpolat Yılmaz

4. Erhan Algan

5. Semra Yücel

6. Fevzi Köse

7. Cemal Sarı

Haber: Cemil Ağırbaşer