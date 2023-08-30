Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Cincin Mahallesinde üretilen ve üreticiler tarafından markalaştırılarak ünü tüm Türkiye’ye yayılan ’Cincin Karpuzu’ tadı ve kokusu ile vatandaşların beğenisini topluyor. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın desteğiyle tanıtım adına şarkı yazılarak tanıtım klibi çekilen Cincin Karpuzu ilçenin tanıtımına da katkı sağlıyor. Her yıl Cincin Mahallesi’nden hasat edilen tonlarca karpuz tezgahlarda alıcı ile buluşuyor. Bölgede vatandaşların Cincin Karpuzu’na gösterdiği yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Sadriye Kılınç, "Aydın’da bölgenin en iyi karpuzu Cincin’den çıkıyor. Cincin Karpuzu doğal ve hormonsuz olarak yetişiyor. İçi çok sulu ve tadı harika. Şu anda kilosu 10 TL’den satılıyor. Karpuz görünüş ve renk olarak bakıldığında insanlara cazip gelmesi lazım. Karpuza elimizle vurduğumuzda tin tin diye ses gelecek ve sapı ince olacak. Bu özellikler karpuzun güzelliğini ortaya koyuyor. Cincin Karpuzları da bu özelliklerin hepsini taşıyor. Görüntüsü ile gözleri, tadı ile damakları şenlendiriyor" dedi.

Aydın’da sıcak havaların en iyi serinleten yiyeceklerden biri karpuz olduğu ifade edip bölgede yerli karpuzun yoğun ilgi gördüğünü belirten Kılınç, tüm vatandaşları Koçarlı ilçemize ve Cincin Mahallemize sıcak günlerin serinletici tadı ile buluşmaya davet etti.



