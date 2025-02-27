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Yetkililer, ailelerin bilinçlenmesinin gençleri suç ve bağımlılıktan uzak tutmada büyük rol oynadığını vurgulayarak, bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çelikhan Fen Lisesi ve Çelikhan Ortaokulu’nda öğrenci annelerine yönelik bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. ADIYAMAN (İGFA) - Eğitim kapsamında “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi, “Uyuma” uygulaması, “Narvas” projesi, SİBERAY faaliyetleri ve siber zorbalık konularında bilgilendirme yapıldı. Annelere, çocuklarını zararlı alışkanlıklardan koruma yöntemleri anlatılırken, bilinçlendirme broşürleri de dağıtıldı.

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