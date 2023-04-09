14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kesin listesi belli oldu. Ak Parti Aydın Milletvekili sıralaması belli oldu. Mustafa Savaş 1. sırada yer alırken 2. sıraya Seda Sarıbaş, 3. sıraya ise Ömer Özmen oturdu.

Köklü bir değişikliğe giden Ak Parti'de Aydın Milletvekili Metin Yavuz listede yer almadı.

Buna göre Ak Parti Aydın milletvelili sıralamasıyla şöyle

1. Mustafa Savaş

2. Seda Sarıbaş

3. Ömer Özmen

4. Mustaf Abak

5. Umut Tuncer

6. Duygu Göğde

7. Murat Gün

8. Mehmet Arkun

Haber: Yaprak Kaplan