Saha çalışmalarına Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes’in anılarının yer aldığı Çakırbeyli'deki müzeyi ziyareti ile başlayan AK Parti heyeti, daha sonra Nazilli bölgesine geçti.

AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın’ın öncülüğünde sahaya inen 28. AK Parti Aydın Milletvekili Adayları Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Mustafa Abak, Mehmet Umut Tuncer, Duygu Göğde, Murat Gün ve Mehmet Arkun, Nazilli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’ni ziyaret etti.

Kuyucak, Bozdoğan, Karacasu ve Nazilli ziyaretlerinde İlçe Başkanları tarafından karşılanan milletvekili adayları ile vatandaşlar buluştu. Aydın’da seçim startını verdiklerini dile getiren AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Türkiye ve Aydın Yüzyılı için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Her şey 14 Mayıs’ta başlamıştı. ‘Yeter söz de karar da milletindir’ ülküsü ve şiarıyla çıktığımız bu kutlu yolda, iradesini temsil ettiğimiz milletimizin üstünde hiçbir güç tanımadan demokrasi bayrağını yarınlara taşımaya ant içtik” dedi.

