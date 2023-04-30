AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Abak, seçim çalışmaları kapsamında kıraathane ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada kalabalığa seslenen AK Partili Abak, geçtiğimiz hafta HDP çadırını ziyaret eden CHP Aydın Milletvekili Adayı Bülent Tezcan’ı hedef aldı. Abak, “CHP, terör örgütü PKK ile iç içedir” sözlerini kullandı.

Yaklaşan 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Abak, seçim çalışmalarına hız kazandırdı.

Mustafa Abak ilk olarak, Nazilli’ye bağlı kırsal Bereketli Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Teveccühün yoğun olduğu buluşmada Abak, vatandaşlardan 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.

Son durak olarak, Arslanlı mahallesinde meşaleler ile karşılanan Abak, kıraathane ziyaretinde bulundu. AK Partili Abak, burada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Adayı Bülent Tezcan’ı hedef aldı.

“PKK ile iç içeler”

AK Partili Abak, vatandaşlara CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Adayı Bülent Tezcan’ın 28 Ocak 2016 yılında katıldığı HDP’nin kongresinde terör örgütü PKK’nın gerilla marşında saygı duruşunda durduğu fotoğrafları gösterdi.

Abak, “Her fırsatta terör örgütüyle iş tutmayız diyen CHP’yi görüyorsunuz. İşte aralarına koydukları mesafe bu. Sayın Tezcan, PKK’nın gerilla marşında esas duruşta duruyor. Her tarafta da PKK’nın paçavra bayrağı. Utanmadan bir de oy istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Çadır ziyaretini eleştirdi

Mustafa Abak, “Çok da geriye gitmeye gerek yok” diyerek CHP’li Tezcan’ın geçtiğimiz hafta HDP çadırını ziyaret etmesini eleştirdi. “Aynı Tezcan, seçim çalışmalarında ilk ziyaretini HDP’ye yaptı. Çalışanları tebrik ediyor, başarılar diliyor. Millet İttifakı’na oy veren, vatanını, milletini, ülkesini seven, bayrak sevdalısı, vatan sevdalısı, Türkiye sevdalısı kardeşlerime sesleniyorum. Bu fotoğraflardan sonra bu ittifaka verdiğiniz oyların özerkliğe verilen oy olduğunu umarım anlamışsınızdır. Biz, Cumhur İttifakı üyelerinin ve Millet İttifakı’na mensup olan Türkiye sevdalılarının sandıkta gereken cevabı vereceğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Abak’ın konuşmaları vatandaşlar tarafından alkışlandı.