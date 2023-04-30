AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Köşk ilçesinde gerçekleştirilen Gençlik Buluşması’na katılarak açıklamalarda bulundu.

Köşk Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya ayrıca AK Parti Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu, AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, AK Parti Köşk İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yazgan ile Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Enes de katıldı.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yaptığı konuşmada gençlerin arasında kendisini de genç hissettiğini belirterek şöyle konuştu:

“12 milyon üyesi olan başka bir siyasal parti yok”

“Yaş ortalamasına şöyle baktığımız zaman kıymetli gençlerimiz, AK Parti iktidara geldiğinde birçoğunuz dünyada yoktunuz. AK Parti iktidara geldiğinde yeni doğan kişi şu anda 21 yaşında. 21 yıldan itibaren kesintisiz bir şekilde iktidarda olan parti AK Parti, onun da lideri Recep Tayyip Erdoğan. Tek başına bu kadar uzun süre lideriyle birlikte iktidarda olan bir partinin dünyada örneği yok. 12 milyon üyesi olan başka bir siyasal parti de yok. Onun için bu davaya sahip çıkmak boynumuzun borcu, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak boynumuzun borcu. Bu dönem daha da fazla boynumuzun borcu. Niye? Çünkü çok tarihi, çok kritik bir seçime gidiyoruz” dedi.

“Teyakkuzda olmamız lazım”

Mustafa Savaş konuşmasında ayrıca, “Bir milat, bir eşik bu tarihi seçim. Kıymetli gençlerimiz inanın bu eşiği atlattığımız takdirde Türkiye’yi kimse durduramayacak. Türkiye üzerinde hedefi olan o dış güçler bunu bildiği için, Türkiye’nin önünü kesmek için, geçmişte olduğu gibi şimdi de sürekli oyun kuruyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi teyakkuzda olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım, hazır olmamız lazım. Onun için bu seçim çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Soruları cevaplamak için toplandık”

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, 6’lı masa ile HDP’nin ortaklığının daha önce gizli tutulduğunu, ancak 14 Mayıs Seçimleri için artık gizlemediklerini söyleyerek, “Bizler Recep Tayyip Erdoğan olduğu için bizler Cumhurbaşkanı’nın yanında değiliz, Recep Tayyip Erdoğan bizim meselemizin yanında olduğu için biz onun yanındayız. 21 yıllık AK Parti iktidarıyız, mutlaka eksiklerimiz olabilir. Bunların açıklamasını, cevabını vermek için sahadayız. Sizlerin de merak ettiği, sormak istedikleri olabilir diye bu Gençlik Buluşmamızı gerçekleştirmek istedik” diye konuştu.

Gençlik Buluşması, Emre Alp Kıvrak, Süleyman Sarp, Şükrü Karabudak’ın doğum günü dolayısıyla yapılan sürpriz ve pasta kesimi ile son buldu.

Haber: Ebru Paksoy