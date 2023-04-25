Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, İncirliova’da yoğun bir program dahilinde ziyaretlerde bulundu ve açıklamalar yaptı.

İl Başkanı Gökhan Ökten ilk olarak AK Parti İncirliova Seçim Koordinasyon Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Burada İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ve ilçe teşkilatıyla selamlaşarak teşkilat mensuplarıyla sohbet etti.

Gökhan Ökten, AK Parti’nin önemli çalışmalarına vurgu yaptığı bir değerlendirmede bulundu. Ökten şöyle konuştu:

“Bir tarafta ulaştırmadan sağlığa, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda Türkiye'yi yatırımlarla nakış nakış dokuyan 20 yıllık kavgasız gürültüsüz AK Parti İktidarı ve Cumhur İttifakı var. Bir tarafta bir yıl boyunca yüzlerce toplantı yapıp kavgasız, gürültüsüz cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemeyen 7’li koalisyon var. Milletimizin hafızasında 90’lı yılların koalisyonlar döneminde kalan 20 yıldan beri unuttuğu ne kadar kriz, skandal, kirli pazarlık varsa hepsini üç güne sığdırmayı başaran, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyerek çıktıkları yolda, dönüp dolaşıp 7 cumhurbaşkanı yardımcısının ve bakanlıkların olduğu ucube bir sistemde karar kılan, barıştan ve kucaklaşmaktan bahseden ancak daha birbiriyle bile anlaşamayan, öteden beri iktidara gelmeden “Dokunacağız”, “Durduracağız” diyen yedili bir ittifak var.”

Açıklamasında Cumhur İttifakı olarak eserleriyle konuştuklarının, asrın projelerini tek tek devreye aldıklarının altını çizen Gökhan Ökten şöyle devam etti:

“Milletimizin sıkıntılarına çözüm yolları geliştiriyor, toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmiyoruz. Bir tarafta Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan, milli ve yerli otomobilimiz milli gururumuz TOGG yollarda. Bir tarafta savunma sanayi alanında dünyanın gıptayla baktığı İHA, SİHA ve Akıncı, daha sonra Kızılelma. Geçtiğimiz günlerde de dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu suya indi. Diğer tarafta şehir hastaneleri, köprüler, yollar, kalıcı deprem konutlarına başlandı. Hangi birini sayalım… Diğer tarafta EYT’li 2 milyon 250 bin yurttaşımızın talebini karşıladık. Bir diğer tarafta Karadeniz doğal gazı önümüzdeki günlerde şebekeye verilecek. Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda Türkiye'yi yatırımlarla nakış nakış dokuyoruz. Tüm bu kazanımlarımızın devamı ve yenilerinin eklenmesi için 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz o büyük şahlanışı gerçekleştirene kadar durmayacak, dinlenmeyecek, hedeflerimizden asla kopmayacağız.”

Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, daha sonra Seçim Koordinasyon Merkezi’nin belirlemiş olduğu program dahilinde beraberindeki heyetle birlikte ziyaretlerde bulundu. Öncelikle Sevgi Yolu esnaflarını ziyaret etti. Buradan sonra sırayla Kahveciler Odası’na, İstiklal mahallesine ve Türkan Saylan caddesi esnaflarına ziyaretler yaptı.

Haber: Ebru Paksoy