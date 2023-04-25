AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Seda Sarıbaş, Çine’yi ziyaret etti. Çine’de kadınlar tarafından alkışlarla karşılanan Sarıbaş, “Eğer bana hizmet etme fırsatı verirseniz ben de bir kadın kardeşiniz olarak sizler için ülkem, milletim, Aydın için çalışmanın sözünü veriyorum” dedi.

Ziyaretine Çine Organize Sanayi Bölgesi’nden başlayan Seda Sarıbaş’ı, AK Parti Çine İlçe Başkanı Burhan Kandemir, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tozar, Gençlik Kolları Başkanı Kaan Namlı karşıladı.

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Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Tosun’u ziyaret eden Sarıbaş, Organize Sanayi Bölgesi hakkında kendisinden bilgi aldı. Sarıbaş, daha sonra ağırlıklı olarak kadınların çalıştığı Ahmetoğlu Turşu Fabrikası’nı ziyaret etti.

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Firma sahiplerinden Özgüç Sürer, fabrika hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra Sarıbaş, çalışan kadınlarla buluştu. Çalışan kadınlara kendisini kısaca tanıtan Sarıbaş, “Eğer bana hizmet etme fırsatı verirseniz ben de bir kadın kardeşiniz olarak sizler için, ülkem, milletim, Aydın için çalışmanın sözünü veriyorum” diye konuştu.

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Fabrika ziyaretinin ardından Dutluoluk Mahallesi’ne giden Sarıbaş, burada kadınlar tarafından alkışlarla karşılandı.

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Herkesle tek tek selamlaşarak konuşma yapan Sarıbaş, yapımı devam eden Gençlik Merkezi inşaatında da incelemelerde bulundu.

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Didimliler Kadın ve Aile Danışma Merkezi'ne kavuştu Didimliler Kadın ve Aile Danışma Merkezi'ne kavuştu

Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer, merkez hakkında bilgilendirmede bulunarak buranın Çine için önemli bir merkez olduğunun altını çizdi.

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Sarıbaş programına ev ziyaretleriyle devam etti.

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