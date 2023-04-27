AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Savaş, memleketi Çine’yi ziyaret etti. Çineliler tarafından ilgiyle karşılanan Savaş, 14 Mayıs’ın tarihi bir seçim olduğunu vurgulayarak, hemşehrilerinden partisine destek istedi.

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Ziyaretlerine AK Parti Çine İlçe Binası’nda başlayan Mustafa Savaş, burada partililerle buluştu. Savaş’ı AK Parti İlçe Başkanı Burhan Kandemir, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tozar, Gençlik Kolları Başkanı Kaan Namlı karşıladı.

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“14 Mayıs, tarihi bir seçim”

Partililerle sohbet eden Savaş, 14 Mayıs’ın tarihi bir seçim olduğunu, vatanını bayrağını seven herkesin gereğini yapması gerektiğini söyleyerek muhalefete yüklendi.

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AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Savaş yaptığı konuşmada, 6’lı Masa’nın Türkiye’yi ileriye taşımak gibi bir gayesinin olmadığını belirterek şöyle dedi: “Türkiye’yi ileri götürmek isteyenler ile geri götürmek isteyenlerin mücadelesine tanıklık ediyoruz. Geri götürmek isteyenler, Türkiye’yi durdurmak istiyor” dedi.

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Esnafı ziyaret etti

Savaş, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak, esnafın istek ve şikayetlerini dinledi. Halk pazarının olması dolayısıyla pazarı da gezen Savaş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlar Mustafa Savaş ile hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.

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AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Savaş’ın programı, mahalle ziyaretleriyle devam etti.

Haber: Ebru Paksoy

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