Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam eden AK Parti 28. Dönem Aydın Milletvekili Adayı Ömer Özmen, bugün Karacasu ilçesindeydi. Ömer Özmen, Yazır mahallesindeki engelli bireyleri, ailelerini ve yatağa bağımlı hasta vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Özmen, onlara giderilmesi gereken ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu ve seçimler için partisine destek olmalarını istedi. Özmen’e ziyaretlerinde İlçe Başkanı Fuat Meriç ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Yazır Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Ömer Özmen, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Ömer Özmen’in Karacasu İlçesi’nde ziyaret ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ilettiği engelli aileleri ile yatağa bağımlı hasta vatandaşlar, “Erdoğan’ımızı Allah başımızdan eksik etmesin. O giderse biz biteriz. Onun yaptığını kimseler yapmaz” dedi.

“Erdoğanımızı Allah başımızdan eksik etmesin”

Ömer Özmen, “AK Parti iktidarından önce vatandaşlarımız, yaşlılarımız hastanelerde muayene kuyruklarında, ilaç kuyruklarında eziyet çekiyorlardı. Çok şükür AK Parti iktidarında bu kuyruklar tarih oldu. Biz AK Parti olarak evde yatağa bağımlı yaşlı, özürlü hastalarımızın evine ayağına kadar doktorunu, sağlık memurunu ilacını getirdik” dedi.

Hastanede tedavi olması gerektiğinde vatandaşların ambulansla evlerinden alındığını, hastanede tedavi süreci tamamlandığında evlerine tekrar getirildiğini ifade eden Ömer Özmen şöyle devam etti:

“Bunların hepsi devletin vatandaşını düşünüp, onlar için dertlenmesiyle oluyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla ve anlayışıyla yeni projeler geliştirmek için çalışmalarımıza azimle, durmadan mücadele veriyoruz. Bu doğrultuda bugün Karacasu ilçesinde seçim çalışmaları esnasında yaşlı, engelli ve hasta ziyaretleri yapıp, onların hayır dualarını alalım dedik. Onlara Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik. Bizleri muhabbetle karşılayan hane halklarına teşekkür ederiz. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı beraber inşa edeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşlar seçimde başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgilerini dile getiren hastalar da Ömer Özmen’in ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, Özmen’e çıktığı yolda başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için her zaman dua ettiklerini ifade eden vatandaşlar “Erdoğan’ımızı Allah başımızdan eksik etmesin. O giderse biz biteriz. Onun yaptığını kimseler yapmaz” diyerek Erdoğan’a olan sevgilerini gösterdi.

Haber: Ebru Paksoy