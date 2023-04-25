AK Parti Aydın 28. Dönem 1. Sıra Milletvekili Adayı ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, seçim hazırlıkları kapsamında yaptığı ziyaretlere Aydın OSB Müdürlüğü ile başladı. Milletvekili Adayı Mustafa Savaş’ı, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Dereli ve Bölge Müdürü Halil İriç karşıladı.

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Yapılan görüşmede OSB'de önümüzdeki dönemde yapılabilecek iyileştirilmeler değerlendirildi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dereli, Savaş’tan yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için sanayi bölgesinde yer tahsis edilmesini ve sanayi bölgesinin genişletilmesini istedi. Mustafa Savaş buna karşılık, “Seçimden sonra ilk işimiz bu olacak” diye söz verdi.

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Mustafa Savaş’ın OSB’de bir diğer durağı, Alpler Ziraat Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş oldu.

Savaş’ı Alpler Ziraat Aletleri Yönetim Kurulu Fahri Başkanı Hüdayi Özalp, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mümtaz Özalp ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Özalp karşıladı.

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Savaş, Alpler Ziraat Aletleri fabrikasındaki işçilerle birlikte yemek yiyerek onlarla sohbet etti.

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Aydın OSB ziyaretinin ardından Savaş, Aydın 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne giderek, sanayi bölgesindeki esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Haber: Ebru Paksoy

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