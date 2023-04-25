Seçime sayılı günler kala sahada çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz'un son durağı turizmin incisi Kuşadası ilçesi oldu.

İkiçeşmelik, Ege, Güzelçamlı, Caferli, Soğucak, Yaylaköy ve Kirazlı Mahalleleri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Karakoz'a Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Savaş Çırban, CHP Aydın İl Disiplin Kurulu Yönetimi Orçun Akbulut, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve İlçe Yönetimi, Kuşadası Belediye Meclisi Üyeleri ve partililer eşlik etti.

Karakoz bir dokundu bin ah işitti

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, Güzelçamlı mahallesinde pazar ve çarşı esnafı ile görüştü.

Karakoz'a ekonomi ve hayat pahalılığından şikayet eden Güzelçamlılılar, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesiyle sorunların çözüleceğine güvenlerinin tam olduğunu iletti.

Vatandaşlarla sohbet ederek Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hayata geçirilecek olan reformları anlatan Karakoz, ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada, "Aydınımız’ın 17 ilçesinde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Hemşehrilerimiz ile buluşuyor, sorunlarını ve taleplerini dinleyerek 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını iletiyoruz” dedi.

“Milletin sesini Kemal Kılıçdaroğlu duyuyor”

Bugün Kuşadası’nda yedi mahalleyi ziyaret ettiklerini ifade eden Evrim Karakoz açıklamasına şöyle devam etti: “Aydınımız’ın ve ülkemizin her yanından yükselen sesi bir kez daha işittik. Vatandaşlarımız, esnaflarımız ekonomiden şikayetçi. Bir kilo soğanın 20 lirayı, bir kilo peynirin 150 lirayı, bir kilo kıymanın 280 lirayı bulduğu ülkemizde hemşehrilerimiz sofrasına bir tabak dahi koyamamaktan, çocuğunun okul masraflarını karşılayamamaktan şikayetçi. Borç batağında sürüklenen, her geçen gün ard arda kepenk indiren esnaflarımız zamlardan şikayetçi. Size söz, gelecek olan baharlarda Türk lirası tekrar değer kazanacak. Vatandaşımızın alım gücü artacak, ekonomik sıkıntılar son bulacak. Saray rejiminin kulağını kapattığı sesi 13’üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu duyuyor, duyacak, çözümünü bulacak. 15 Mayıs sabahı çocuklarımızın gözünde mutluluğu bir kez daha göreceğiz. Geliyor gelmekte olan."

Haber: Ebru Paksoy