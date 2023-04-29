AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Doç. Dr. Umut Tuncer, çok konuşulacak bir videonun altına imzasını attı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’li yöneticilerin, Selahattin Demirtaş’ın ve PKK’nın sözde yöneticilerinin özerklik konusundaki açıklamalarının yer aldığı görüntülerin yer aldığı video, sosyal medyada gündem oldu.

“60 Saniye’de Kılıçdaroğlu ve ortaklarının Türkiye vizyonu” başlığıyla yayınlanan videoda konuşan Tuncer, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun Yerel Yönetimlerde Özerklik hayali, iş ortaklarının uzun yıllar peşinde koşunda koştuğu bir hedefti. PKK terör örgütünün vizyonunu yansıtan bu hayalde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir araca dönüşmesi Cumhuriyet tarihimizin kara bir lekesi olarak anılacak” dedi.

“Türkiye Yüzyılı ortak değerlerimizin yüzyılı olacak”

Konuşmasının devamında net ifadeler kullanan Tuncer, “Türkiye Yüzyılı, bölücü zihniyetin ve terör örgütlerinin karanlık hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir yüzyıl değil, kültürel ve sosyal ahengin güvencesi olan ortak değerlerimizin yüzyılı olacak” ifadelerini kullandı.