CHP Efeler Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, Mahir Akkoyun’un yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı gözaltına alınmasına ilişkin akşam saatlerinde yazılı bir basın açıklaması yayınlayarak tepkisini ortaya koydu.

CHP Efeler Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında şu sözlere yer verdi; “Bugün sabah saatlerinde İzmir'de Mahir Akkoyun isimli bir arkadaşımız ''Hayat pahalılığı sizin sayenizde'' diyerek sosyal medya hesabında paylaştığı ve vatandaşların market reyonlarına yapıştırdığı tasarımı yüzünden apar topar gözaltına alındı. Kendileri dışında hiçbir fikre saygı duymayan ve hukuku kişisel silahı olarak kullanan bu iktidara biz iktidar olduğumuzda hak, hukuk ve adaletin nasıl işlediğini göstereceğiz.”

“Gençlerden nefret ediyorsunuz”

“Biliyoruz gençlerden nefret ediyorsunuz, biliyoruz sizin dilinizden konuşmayan herkesi düşman belliyorsunuz. Cehaleti kendinize kalkan bilip, öğrencilerin eğitim almaması için elinizden geleni yapıyorsunuz. Yapın! Seçime haftalar kala dahi vatandaşları sindirmeyi refleks haline getiren anlayışınız elbet son bulacak.”

“Korkudan kimse paylaşım yapamaz oldu”

“Yüksek sesle söylüyoruz; hayat pahalılığı sizin sayenizde, eğitim haklarından mahrum bırakılmış gençlerin isyanı sizin sayenizde, fikir sunmaktan çekinen, konuşmaya hatta tweet atmaya korkan arkadaşlarımızın küskünlüğü sizin sayenizde, bu ülkeden soğuttuğunuz sağlık çalışanları sizin sayenizde. Atanamayan öğretmenler,in mesleğini yapamayan liyakatli kardeşlerimizin isyanı sizin sayenizde. Ne yaparsanız yapın, elinizden ne geliyorsa ardınıza koymayın: GENÇ FİKİRLERİ TUTSAK EDEMEZSİNİZ. Biz geleceğiz, sizin örümcek ağı bağlamış vicdanınıza ihtiyacımız kalmayacak. Bu ülkeyi aydınlık yarınlara biz Atatürk gençleri çıkaracağız. Fikirlerinden dolayı genç arkadaşımızı gözaltına almak yerine açık açık ''kafa keseriz'' diye tehditler savuran ve serbest bıraktığınız şahsı yargılayın. Ayarını bozduğunuz kantar bir gün sizi de tartacaktır unutmayın”dedi.

Haber: Yaprak Kaplan

