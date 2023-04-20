14 Mayıs seçimleri öncesi pek çok ilde mitingler düzenleyen Millet ittifakı Üyesi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in duraklarından biri de Aydın olacak. Akşener’in 26 Nisan Çarşamba günü Aydın'a geleceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, seçim çalışmaları kapsamında Aydın’a gelecek olan Genel Başkan Akşener'e, Aydın ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik edecek. Akşener ve Yavaş, haftaya çarşamba günü Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda halka seslenecek. Millet İttifakı Üyeleri, Aydınlı vatandaşlardan 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İyi Parti Milletvekili adaylarına oy isteyecek.