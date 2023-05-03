Aydın Bağımsız Milletvekili Adayı, ODTÜ Öğretim Görevlisi, Yüksek Mühendis ve Kent Bilimci Hüseyin Aksu, seçim arabasının üzerinden halka seslenmeye devam ediyor. Hüseyin Aksu, dün Nazilli ve Bozdoğan’da 15 saatlik seçim çalışması yürüttü. Aksu’nun Nazilli ve Bozdoğan seçmeniyle kurduğu diyalog, “Helal olsun, bu adam tek başına meclisi yönlendirir” yorumlarına neden oldu.

“Ben önerdiğim için değil, tüm ülke önerdiği için bu tasarıları gündeme alacaklar”

Hüseyin Aksu, çalışmaları sırasında yaptığı kahve konuşmalarında siyasi sistemi eleştirerek, bu konuda hazırladığı kanun tasarılarını açıkladı. Aydın halkının kendisinin meclise gitmesi için artık gün saydığını, gittiği her yerde inanılmaz bir destekle karşılaştığını söyledi.

Bağımsız bir milletvekili kanun tasarısını meclise sunabilir mi, geçirebilir mi? sorusuna cevap veren Aksu, “Bunlar öyle tasarılar ki tüm ülke halkı bunun arkasında ayağa kalkar. Parlamento, ben önerdiğim için değil, tüm ülke halkı önerdiği için bu tasarıları gündemine alacak ve geçirecektir” dedi.

“Milletvekilleri millet gibi yaşamaya alışsın”

Aksu, halka buluşmasında yaptığı iki dakikayı geçmeyen kısa konuşmalarında tasarıları açıkladığında büyük alkış alıyor. Aksu’nun önerileri kısaca şöyle;

· Milletvekilli maaşı üç asgari ücrete endekslensin.

· Mecliste ucuz yemek ve makam arabaları tamamen kaldırılsın.

· Milletvekilliği sürecinde ve bitince SGK’nın emeklilik şartları geçerli olsun ve kıyak emeklilik tamamen kalksın.

· Milletvekillerine tanınan her türlü kamusal ayrıcalıklar kaldırılsın ve milletvekilleri millet gibi yaşamaya alışsın.

· Dokunulmazlık sadece ve sadece kürsüde sarf edilen sözlerde kalsın.

· Seçim sistemi değiştirilsin. Partiler adaylık başvurusu yapan herkesi listesine alsın, bu çarşaf listeler oy pusulasında sıra verilmeksizin yer alsın ve seçmen tarafından isim işaretlenerek seçilsin. Böylece liderlerin tercihi değil, vatandaşın tercihi ile gerçek milletvekilleri seçilsin.

“Milletvekilleri liderlerin değil, halkın hizmetkarı olacak”

Aksu, bu öneriler sayesinde milletvekilliğinin bazı menfaat düşkünlerinin, kıyak maaş ve emeklilik yeri olmaktan çıkacağını, ilkelerini bu çıkarlar uğruna satanların yok olacağını, milletvekillerinin liderlerin hizmetkarı olmak yerine halkın hizmetkarı olacağını ve onların Türkiye’yi düzlüğe çıkaracağını söyledi.

Aksu ayrıca, şu başlıkları sıraladı:

· “Siyasi Yapı Reformu” olarak tanımladığı bu düzenlemelerin dışında önerdiği;

· Deprem ve Kentleşme Reformu,

· Enerji Reformu,

· Yargı ve İnfaz Sistemleri Reformu,

· Ulaşım ve Altyapı Reformu

Bu tasarıları da içeren 32 kanun tasarısını, ulusal kamuoyuna açıklayacağını, alacağı desteğin yanı sıra toplumsal ve kitlesel baskı ile parlamentonun bunları gündemine alarak değerlendirmek zorunda kalacağını ifade etti.

“Milletvekili seçilmem neredeyse kesinleşti”

Bağımsız Milletvekili Adayı Hüseyin Aksu ayrıca, akademik bir organizasyon tarafından Aydın genelinde bir anket düzenledi. 8 bin denek üzerinden sandığa gizli oy atılarak yapılan kapsamlı anketin sonuçlarını değerlendirdi.

“Partilerin kendi abartılı tahminleri ile kamuoyu yanıltılıyor” diyen Aksu, son 10 günde kendisine destek verenlerin değişmesi ihtimalini de göz ardı etmeden seçimlerde milletvekili seçilmesinin neredeyse kesinleştiğini açıkladı. Bu seçmen sağduyusunu, dipten gelen, genç-yaşlı tüm seçmenden gelen temiz ve üretken siyaset arzusunun çok sürpriz sonuçlara gebe olduğunu açıkladı.

Haber: Ebru Paksoy