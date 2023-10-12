

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "1 Eylül'den itibaren kira uyuşmazlıklarında arabulucuya intikal eden 32 bin 197 dosyadan görüşmeleri tamamlanan 4 bin 169 uyuşmazlık anlaşmayla sonuçlandı. 3 bin 15 uyuşmazlık ise anlaşma sağlanamadığı için mahkemeye intikal etti. Bu da bize anlaşma sayısının, anlaşamamadan yüksek olduğunu gösteriyor. Bunlar, kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarla ilgili arabuluculuk uygulamasının daha ilk meyvelerini verdiğini" açıkladı.



"SINIRSIZ ALTERNATİF YARATILDI"



Arabulucuk görüşmelerini değerlendiren, Avukat Orçun Akbulut, şunları bildirdi: "1 Eylül itibari ile uygulamaya giren kira anlaşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk sayesinde dava sayılarında daha önceki yıllara nazaran ciddi oranda düşüş görülmektedir. Bu da zorunlu uygulamanın çok başarılı olduğunu göstermektedir. Arabuluculuk görüşmelerinde sınırsız alternatif yaratılması tarafların anlaşmasını kolaylaştırmaktadır.



"ANLAŞMA YAPILDI"



Yaşanmış bazı arabulucu anlaşmalarını örnek vermek gerekirse, enflasyonun ön görülemeyecek şekilde fazla artması ile çevredeki emsal kiraların çok altında 3 bin TL de kalan bir kira bedelinin 15 bin TL ye çıkmasını isteyen bir ev sahibi ile 6 bin TL kira ödemek isteyen bir kiracı, kira tespit davasının şartları da oluşmuş olmasına rağmen yüzde 200'lük artışla kiranın 9 bin TL olması konusunda anlaştılar."

TUĞÇE YERDELEN/ÖZEL HABER