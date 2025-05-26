Türk Patent ve Marka Kurumu, Eyyüb Aksoy’un geliştirdiği, ani dolu yağışlarında araçları koruyan şişirilebilir örtü için patent verdi. Örtü, kompakt tasarımıyla her an kullanıma hazır.ANKARA (İGFA) - Türk Patent ve Marka Kurumu, Eyyüb Aksoy’un icadı olan “Şişirilebilir Dolu Örtüsü”ne verdiği patenti 'Haftanın Patenti' olarak tanıttı.

İklim değişikliğiyle artan ani dolu yağışlarının araçlarda yol açtığı hasarları önlemeyi amaçlayan 2021-010650 patent nolu buluşun, araç üzerine serilerek mıknatıslarla sabitlenen ve araç çakmak girişinden enerji alan hava motoruyla şişirilen bir örtü olduğu belirtilirken, dolu taneleriyle araç arasında hava katmanı oluşturarak hasarı engellediği belirtildi.

Kısa sürede şişirilerek kalın bir koruyucu hava katmanı sağlamasının örtünün temel özelliği olduğu belirtilirken, içindeki havanın vakumlanarak katlanabilir ve araçta sürekli taşınabilir hale geldiği ve bu sayede mevcut örtülerin hacim ve yer kaplama dezavantajını ortadan kaldırdığı kaydedildi.