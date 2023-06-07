Ardahan’da kardeşini bıçakla yaralayıp Samsun’a kaçan bir kişi polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Ardahan’da Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı kardeşi Selçuk A.’yı bıçakla yaraladığı iddia edilen Muhammed A., Samsun’a kaçtı. Selçuk A. Samsun polisi tarafından Atakum ilçesi sahilinde yakalanarak gözaltına alındı. Aracıyla Samsun’a kafa dinlemeye geldiğini ve sahilde gezerken yakalandığını söyleyen Muhammed A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Muhammed A.’nın Samsun Adyiyesi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistesi (SEGBİS) ile Ardahan Adliyesinde savcıya ve mahkemeye ifade verdi. Tutuklanan Muhammed A., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.