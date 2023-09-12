CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, yaptığı açıklamada, şunları bildirdi: "Bugün Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda AKP grup sözcüsü Mustafa Arı, "Evet tüplerinin fazlalarını Tariş bahçesinde depoluyorum, sözleşmem var" dedi. Ne kadar da olağan bir şey mi gibi anlatıyor değil mi? Şimdi Tariş yönetimine sormak lazım, madem Arı sözleşmem var diyor, sözleşmeyi biz de bir görsek. Hangi şartlar altında, ne yapılmak üzere, kaç yıllığına, kaç liraya kiralanmış burası. Öyle ya, Tariş dediğinizde bütün Aydın’ın hakkı var.

"BİZLER AYDINLANALIM"

Burada yanıcı gaz dolu tüpler istiflendiğine ve depolandığına göre, itfaiyeden mevzuat uyarınca gerekli izinler alınmıştır herhalde değil mi? O izni de bir zahmet kamuoyuna gösterirseniz bizler de aydınlanalım.

Gayrimenkullerinizi başka kimlere, hangi şartlar altında kiralıyorsunuz, işin özü herhangi birine kiralıyor musunuz? Mustafa Arı’nın özelliği nedir?

Yanıcı, patlayıcı bu tüpleri bu şekilde istiflemek fenni olarak doğru mudur?

Allah etmesin yarın bir gün bir hata kaza olsa, bunun sorumluluğunu kim alacak? Herhalde bir acil durum planı gibi, giriş, çıkış, sayı ve yönleri gibi mevzuatta açıkça tarif edilmiş tedbirler alınmıştır da kullandırılıyordur diye düşünüyorum.

Bakınız; siyaseti vatandaşa hizmet için yapıyorsanız başımızın üstüne, ama AKP’li meclis üyesi kimliğinizle kendinize bir takım avantajlar sağlıyorsanız, uyarayım, milletin gözünden kaçmaz bu işler, millet uçanı da kaçanı da yakalar, neyin ne, kimin gerçekte kim olduğunu da sandığınızdan iyi bilir, benden söylemesi."