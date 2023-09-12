Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı’nın birinci oturumu Özlem Çerçioğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve meclis üyeleri arasında gergin dakikaların yaşandığı meclis toplantısında Ayulaş’ın faaliyet kollarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Çerçioğlu; “Ulaşım A.Ş.’nin şimdiki adıyla Ayulaş’ın bugüne kadar hiçbir farklı faaliyet kolu yoktur, olmamıştır da. Ayulaş’ın tek bir faaliyet kolu var, o da ulaşımdır. Denildiği gibi ne bir asfalt ne de başka bir şekilde bir faaliyet kolu yoktur. Siz bunu nereden uyduruyorsunuz. Bizim Ayulaş’ın tek bir faaliyeti vardır, o da ulaşımdır. Ne asfalttır. ne de çöp toplamadır” dedi.

Diğer büyükşehir belediyelerine göre ulaşım sektöründe de en az zarar eden belediye olduklarına da dikkat çeken Başkan Çerçioğlu; “Ulaşım bakımından diğer belediyelere nazaran en az borçlu belediye biziz. Türkiye’deki mazota kısa sürede gelen zamlar ortada. Diğer belediyeler bize göre 2 kat daha fazla zarar ediyor. Zararın temel sebebi de mazotun afaki zamlanmasıdır” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin adının yolsuzlukla anılamayacağına da dikkat çeken Başkan Çerçioğlu; “Bizim belediyemizde asla hiçbir yolsuzluk olmaz. Ne bürokratlarımız böyle bir şey yapar ne de başka birisi. Bundan herkes emin olsun” dedi.