Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, her zaman olduğu gibi ekipleri yalnız bırakmadı. Mahalle Muhtarı Duran İmrek'le birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Selvitopu, mahalledeki vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Selvitopu yağışlı günler başlamadan önce, asfaltlama sezonunu en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Muhtarların acil asfaltlama istediği sokaklara belirlenen program doğrultusunda girmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Tüm gücümüzle, her mahallemize hizmet götürme gayretindeyiz” dedi.