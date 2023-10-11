M.Kemal Atatürk’ü ilk kez bir kadın oyuncunun canlandırdığı oyuna konuk olarak katılan Mustafa Başgülşen’in Atatürk’ün gençliğini izleyicilerle buluşturduğu ve Türk Bayrağını teslim aldığı sahne, sanatseverlere duygulu anlar yaşattı. Şaziment Duran’ın yazıp yönettiği, makyözlüğünü popüler dizi ve sinema filmlerinin makeup artisliğini yapan Özlem Çıldam’ın üstlendiği oyunda ayrıca, işsizlik, pahalılık ve depremin yarattığı acı tablo da gözler önüne serildi.

Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu, tiyatro severlerin gönlünü kazanan oyunda geçtiğimiz günlerde kaybettikleri arkadaşları Neslihan Konacaklı’yı da unutmadı. Konacaklı’yı sahnede hazırladıkları özel bir bölümle anan Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu, dakikalarca ayakta alkışlandı. Gece, Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Müdürü Semra Pektopal’ın misafir oyuncu Mustafa Başgülşen’e plaket vermesiyle sona erdi.