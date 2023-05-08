Bunlar da ilginizi çekebilir

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Aydın İyi Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı, İyi Partili milletvekili adaylarıyla birlikte yaptıkları başarılı çalışmalarla dikkatleri çekiyor.

İsmail Tabak, ‘Gerçekleştirdiğimiz miting partimizin kısa sürede ne kadar büyüdüğünün işaretidir. Yağan yağmura rağmen Aydınlı hemşerilerimiz müstakbel Başbakanımız Sayın Meral Akşener’i ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Mansur Yavaş’ı bağrına bastı. Kısacası 6 Mayıs’ta Atatürk Kent Meydanı’na bereket yağdı” ifadelerini kullandı.

Başarılı çalışmalarıyla Aydın siyasetinde adından söz ettiren Aydın İyi Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı İsmail Tabak, 6 Mayıs’ta Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda, Meral Akşener ve Mansur Yavaş’ın katıldığı mitingi değerlendirdi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Aydın İyi Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı, Buharkent’ten Didim’e, Kuşadası’ndan Karacasu’ya tüm ilçelere aralıksız ziyaret yapıyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.