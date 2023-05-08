Aydın'ın dört bir yanında vatandaşlar ile buluşarak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını ileten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) örgütleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Bozdoğan’da vatandaşlarla bir araya geldi. Çamlıdere mahallesinde gerçekleştirilen buluşmaya CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer de katıldı.

"Bizim geleneğimizde milleti ayırmak yoktur"

Bülent Tezcan burada yaptığı konuşmasına Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini kınayarak başladı.

Erdoğan’ın "14 Mayıs'ta bu aziz millet, benim bu sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek. Buna hazır mıyız?" sözlerini hatırlatan Tezcan şöyle konuştu:

"Erdoğan çıktı, ‘Sandıkları mezar edeceğiz bunlara’ dedi. Mitinge çıktı, hakaret etti, küfür etti, ‘düşman’ dedi, milleti yine ortadan ikiye böldü. Bizim cumhurbaşkanlığı geleneğimizde milleti ayırmak yoktur. Sandıkta desteğini istersin, millet oyunu verdikten sonra partisi olmaz, herkesin cumhurbaşkanı olursun."

Çiftçilere vaatleri sıraladı

Millet İttifakı iktidarında çiftçilere ve üreticilere yönelik yapılacak çalışmaları anlatan Tezcan, "Gittiğimiz her yerde konuşuyoruz; çarşıya çıkıyoruz, pazara çıkıyoruz, kıraathanelere geliyoruz halkımızla görüşüyoruz. Biraz önce bir arkadaşımız kenara çekti beni, ‘Cumhurbaşkanı adayınıza söyleyin, seçildiği zaman çiftçiye ÖTV’siz traktör versin’, bizim meselemiz bu. Çiftçi bunu konuşuyor, traktörü nasıl alacağını konuşuyor, aldığı traktörün deposuna mazotu nasıl koyacağını konuşuyor. Bundan iki sene önce 5 lirayken, 6 lirayken mazot şimdi 20 liraya geldi. Çiftçi traktörüne tarlasını işleyecek mazotu koymak için kredi çekecek duruma geldi. Bunu konuşacağız” dedi.

Çiftçiyi desteklemenin şart olduğunu ifade eden Bülent Tezcan, sözlerine şöyle devam etti:

“Çiftçinin kullandığı mazottan devlet vergi alamaz; yazıktır, günahtır, üreticiye zulümdür. 15 Mayıs sabahında Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak, çiftçiye ÖTV’siz mazot verecek. Çiftçinin karnının doymadığı yerde üretim olmaz, üretim olmayan yerde esnafın karnı doymaz. O zaman işin sırrı ne? İşin sırrı üreticiyi desteklemek. Destekleyeceksin, başka çare yok. Üreticiye hakkını vereceksin."

Tezcan'la fotoğraf çekilerek sohbet eden Çamlıdereliler, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek sözü verdi.

Haber: Ebru Paksoy