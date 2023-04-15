Aydın’a atandığı günden bu yana il genelindeki ziyaretlerine devam eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, son olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde sağlık personelleri ile bir araya geldi. Sağlık personelleri ile birlikte iftar yapan Aydın Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin ve İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, sağlık personellerine özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı ve kolaylık diledi. İftar programına; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Hakan Bulut, Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi ve çok sayıda sağlık personeli katıldı.