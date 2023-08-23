Bugün; ilimizde yayın yapan, daha evvel de gerek Büyükşehir Belediye Başkanımıza, gerek belediyemizin itfaiye dahil personellerine attığı iftiraları ve hakaretleriyle bilinen; hatta bu hususlardan yargılanmış ve tazminata mahkûm olmuş sözde bir medya kuruluşunda Fen İşleri Daire Başkanlığı personellerimizden Fatih Çelik’in, belediyemize ait hizmet aracını kullanmak suretiyle, kız arkadaşını görmek üzere 1500 km yol gittiği iddiaları haberleştirilmiş ve personelimiz ile personelimizin kız kardeşi, öğretmen Tuğba Çelik’in fotoğraflarına yer verilmiştir.

Belediyemizce yapılan araştırmada, personelimizin 15 başka personelimiz ile birlikte deprem bölgesinde insani yardım amaçlı görevlendirildiği, diğer tüm personellerimiz gibi deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım etmek amacıyla gece-gündüz demeden çalıştığı, kız kardeşinin de yine bağlı bulunduğu sendika aracılığıyla aynı dönemde deprem bölgesinde insani yardım faaliyeti için fedakârca çalıştığı anlaşılmıştır.

İki kardeşin deprem bölgesinde buluşmasını, çarpık ilişki iddiasıyla haberleştirecek kadar küçülen sözde haber sitesini nefretle kınadığımızı belirtiyor, kurum olarak hukuk müşavirliğimiz aracılığı ile suç duyurusunda bulunduğumuzun, hem personelimizin hem de Tuğba öğretmenin yanında olduğumuzun bilinmesini temenni ediyor, yetkili kurumları da ivedilikle göreve davet ediyoruz.