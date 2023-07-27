Kentin önemli lokasyonlarından biri olan ve geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Mimar Sinan Parkı’nda, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadın Bando Takımı, renkli ve coşkulu sahnelerle vatandaşlara özel bir resital düzenledi. Sanatın ve kültürel etkinliklerin toplumun yaşam kalitesini artırdığına vurgu yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “ Bu tür etkinlikler, şehir halkının bir araya gelmesine ve dayanışma ruhunu güçlendirmesine katkı sağlıyor” dedi. Marşlar, halk dansları ve hareketli eserlerle dolu repertuarları ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadın Bando Takımı vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

Büyük Beğeni Topladı

Gecede birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Mimar Sinan Parkı’nda bir diğer etkinlik ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehter Takımı oldu. Kent genelinde her hafta farklı bir ilçede sunumlarını gerçekleştiren ekip vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, bu tür etkinliklerin düzenlenmesine olanak sağlayan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti ve gelecek etkinlikleri heyecanla beklediklerini dile getirdi.