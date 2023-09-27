Türkiye genelinde Ağustos ayında 122 bin 91 adet konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 11 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 1 azalış gösterdi. Emlak sektöründe faaliyet gösteren bir platformun verilerine göre; Türkiye genelinde Ağustos ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 110 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 21 bin 997 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 859 bin 610 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl oldu.

Ağustos ayında konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 adet ve yüzde 14 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5 pay ile İzmir izledi. Aydın’da ise Ağustos ayında 2 bin 755 adet konut satışı yapıldı. Aydın, yüzde 2’lik pay oranı ile en çok konut satışı yapılan iller arasında 12’nci sırada yer aldı. Verilerine göre Ağustos ayı sonu itibarıyla Aydın’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 92, ortalama konut metrekare satış fiyatı 30 bin 148 TL, ortalama konut fiyatı ise 4 milyon 492 bin 52 TL olarak ortaya çıktı.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 13 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalış göstererek 16 bin 375 TL oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 13 olarak gerçekleşti.