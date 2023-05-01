İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs, tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da coşkuyla kutlanıyor. Bugün pek çok ilçede yürüyüşler düzenlenirken bir yürüyüş de merkezde başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde başlayan ve devam eden yürüyüş, Atatürk Kent Meydanı’nda kutlamaya dönüşecek.

Kortejin başında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, İyi Parti İl Başkanı Recep Taner, Millet İttifakı il ve ilçe başkanları ve partiler bulunuyor.

Geniş güvenlik önlemleri altında başlayan yürüyüşe, vatandaşların katılımının yüksek olduğu görülüyor. Kalabalığın önümüzdeki dakikalarda daha da büyümesi bekleniyor.

Haber: Cemil Ağırbaşer