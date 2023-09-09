Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da yeni eğitim öğretim dönemi 11 Eylül’de başlarken, öğrenciler de sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanırken, toplam 190 bin 569 öğrenci de ilk ders zilinin çalmasını bekliyor. 11 Eylül itibariyle 842 okulda 16 bin 363 öğretmen ile yüz yüze eğitime başlanacak.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayıp, 22 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek. İlk ara tatil ise 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.