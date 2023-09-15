Aydın’da 18-24 Eylül tarihleri arasında Ahilik Haftası kutlamaları gerçekleştirilecek. Kentteki etkinlikler, 18 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Valilik binası önündeki tören alanında gerçekleştirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak olan törende Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi Atatürk abidesine çelenk sunacak.

Törenin ardından İl Kutlama Komitesi, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret edecek. Vali Canbolat tarafından “İlin Ahisi” seçilen Eyüp Salık’a ödülleri verilerek şed kuşatma töreni yapılacak. Daha sonra Aydın’da “İlin Kalfası” seçilen Zeynep İleri’ye ve “İlin Çırağı” seçilen Yasir Ali’ye ödülleri verilecek.

Kutlama törenleri ile ilgili Ahilik İl Kutlama Komitesi tarafından yapılan açıklamada “Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği gereğince, ilimizde 18-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Ahilik Haftası kutlamaları gerçekleştirilecektir. 36. Ahilik Haftası Kutlamaları, Kutlama Komitesi’nin hazırlamış olduğu program çerçevesinde 18 Eylül 2023 Pazartesi günü, İl Kutlama Komitesi tarafından saat 10.00’da Valilik tören alanında Atatürk abidesine çelenk sunumu ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması töreninin yapılması, saat 10.30’da Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi üyeleri tarafından Vali Yakup Canbolat’ın ziyaret edilmesi, Vali Yakup Canbolat tarafından ‘İlin Ahisi’ ödülünün ‘İlin Ahisi’ seçilen Eyüp Salık’a verilmesi ve Şed kuşatılması sonrasında ilimizde ‘İlin Kalfası’ seçilen Zeynep İleri’ye ve ‘İlin Çırağı’ seçilen Yasir Ali’ye ödüllerinin verilmesi. 19 Eylül 2023 Salı günü saat 14.00’de Çine ilçesi Eski Çine Mahallesi’nde Gazi Ahmet Camisi ve Ahi Şeyhleri, Ahi Bayram ve Ahi İbrahim Türbelerinin ziyareti edilmesi, 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 10.00 - 16.00 saatleri arasında Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleriyle birlikte Efeler ilçesi çarşı esnaflarının ziyaret edilmesi, 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 10.00 - 16.00 saatleri arasında Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleriyle birlikte Efeler ilçesi küçük sanayi sitelerindeki esnafların ziyaret edilmesi, 22 Eylül 2023 Cuma günü saat 14.00’den itibaren Efeler ilçesi Bey Camii yanında, S.S. Aydın Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından lokma ikramı yapılması, etkinlikleri ile yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.