Genel seçimlere sayılı günler kala ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da seçim hazırlıkları sürdürülürken, Aydın’da Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimlerinde 876 bin 562 seçmen 2 bin 731 sandıkta, 20 siyasi partinin milletvekili adayı ve 1 bağımsız milletvekili adayı için oy kullanacak. Aydın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde toplam 899 sandıkta 230 bin 851 seçmen, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde ise bin 832 sandıkta 645 bin 711 seçmen bulunuyor.



Genel Seçimlerinin güvenli ve huzurlu bir şekilde yapılması için alınması gereken tedbirler konusunda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında ve İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, İlçe Kaymakamlarının katılımıyla “İl Seçim Güvenliği” toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantı çerçevesinde seçimin huzur ve güven ortamında geçmesine yönelik yapılacak çalışmalar görüşüldü.





Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “Seçim günü asayiş ve güvenliğin sağlanması, oy pusulalarının seçim bölgesine getirilmesi, oy verme işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılması, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandıkların sandık başkanlarının gözetiminde güvenli bir şekilde ve tutanaklar eşliğinde seçim kurullarına teslim edilmesine eşlik etmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’nden 350 araç ile 3 bin 500 personel, İl Jandarma Komutanlığından 297 araç ile 2 bin 50 personel olmak üzere toplam 647 araç, 5 bin 500 güvenlik personeli görevlendirilmiştir. Seçim öncesinde yapılan toplantılar ve parti propagandaları gibi faaliyetler, ilçe seçim kurulları ve yüksek seçim kurulunun verdiği kararlar çerçevesinde yürütülmüş, tüm etkinliklerde gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve bugüne kadar herhangi müessif bir olay meydana gelmemiştir. Oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü 298 sayılı Seçim Kanunun 79. Maddesi gereğince ispirtolu içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak olup, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacaktır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnızca yemek verilebilecektir. Oy verme günü emniyet ve asayişi korumakla görevli kolluk güçleri haricinde hiçbir kimse silah taşıyamayacaktır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 2023/94 sayılı kararına göre, 298 sayılı Kanunun 79. maddesi gereğince oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü ve Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna, oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebileceğine, seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’ den sonra düğün yapılabileceğine karar verilmiştir. Oy verme işlemi ve sayımı bittikten sonra, mühürlü oy torbalarının güvenli bir şekilde ilçe seçim kurullarına teslim edilmesi sağlanacaktır. 298 sayılı Kanun’a aykırı her türlü durumun ihbar edilebilmesi amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Hatları açık olacaktır. Vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde oy verme işlemlerini tamamlayabilmeleri için Valiliğimiz bünyesinde seçim güvenliği koordinasyon merkezi oluşturulmuş olup, seçimlere gölge düşürebilecek her türlü provokatif eylemler ve istenmeyen müessif olayların meydana gelmemesi için gerekli çalışmalar yakinen takip edilecektir” ifadeleri yer aldı.