Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen “Aile Çalıştayı” ülke genelinde eş zamanlı olarak Aydın’da da gerçekleştirildi. Türkiye’deki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştayda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışmalarına katkıda bulunmak hedefiyle üniversiteler, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri değerlendirildi. Çalıştayda “Aile, Eşitlik ve Adalet”, “Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah”, “Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme”, “Aile, Çevre ve İklim”, “Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme” ve “Aile Odaklı Sosyal Hizmetler” konuları görüşüldü.

Çalıştay ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Toplumların gelişiminde, değişiminde, dönüşümünde en belirleyici unsurlardan biri aile kavramıdır. Sağlam bir toplumun, güçlü bir ülkenin ve her şeyden önce sağlıklı bir toplumun ayakta kalabilmesi için ailenin güçlü olması lazım. Bağlarımızdan kopmadan ama güncel olanı da yakalayarak, mutlaka gelişerek bu kurumu ayakta tutmamız, güçlendirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede Bakanlığımızın öncülüğünde 81 ilde aynı anda gerçekleştirilen Aile Çalıştayı’nı Kuşadası’nda adli yargı temsilcileri, akademisyenler, sosyal hizmet uzmanları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar görüşülerek, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik geliştirilebilecek politikalar ve ailenin korunmasına ilişkin hak ve sorumlulukların güvence dahilinde nasıl genişletileceğine yönelik yapılacak çalışmalar, ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri hedefiyle alınabilecek ek tedbirler gibi konular görüşüldü. Bu çerçevede Türkiye’deki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde bakanlığın çalışmalarına katkıda bulunmak hedefiyle konular değerlendirilerek Bakanlığımıza sunulmak üzere raporlaştırılmıştır” ifadeleri yer aldı.



