Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın’da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranı belli oldu. Yaklaşık 3 aydır barajları dolduracak seviyede yağış meydana gelmezken barajlardaki doluluk oranlarının 2023 yılı Nisan ayı rakamları açıklandı. Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunuma göre Aydın genelinde 24 Nisan 2022 yılında yüzde 43 olan doluluk seviyesi 24 Nisan 2023 yılında yüzde 29 oldu.



DSİ verilerine göre Aydın genelindeki barajların doluluk oranları ise Kemer Barajı yüzde 51, Adıgüzel Barajı yüzde 19, Çine Adnan Menderes Barajı yüzde 36, Gökbel Barajı yüzde 16, İkizdere Barajı yüzde 19, Topçam Barajı yüzde 24, Karpuzlu Yaylakavak Barajı yüzde 73, Karacasu Barajı yüzde 73 oldu.



“Bu doluluklar bize büyük ölçüde yeterli olacaktır”

DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu; “Geçene seneye göre doluluk oranlarımız bir miktar düşük seviyede ama son bahar yağışlarıyla toprağın suya doygunluğu sağlanmış oldu. Su ihtiyacı bir nebze de olsa ötelenmiş oldu. Bu sene sulamayla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadan vatandaşımızın ihtiyacı olduğu suyu vereceğiz. Kemer Barajı şu anda yüzde 51, Çine Adnan Menderes Barajı yüzde 36, İkizdere Barajı yüzde 19 gibi doluluklarımız var. Geçen sene toplam doluluk oranı yüzde 43 iken bu sene toplam doluluk oranı yüzde 29 olarak gerçekleşti. Fakat bu doluluklar bize büyük bir ölçüde yeterli olacaktır. Yaz sonuna kadar herhangi bir sıkıntı olmadan tarımsal sulama ve içme suyu noktasında da İkizdere Barajı’ndan Aydın merkeze gerekli içme suyu temin edilebilecek durumda. Şu anda üreticilerimize 2 su verilecek ama sulama sezonu ötelenirse, bahar yağışları daha iyi olursa belki üreticilerimize 1 su daha verilecek” dedi.