Üniversite merkez kampüs içerisinde yer alan ve her gün binlerce insanın kullandığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi için harekete geçildi. Deprem kuşağında yer alan Aydın’da yaşanabilecek muhtemel bir deprem anında hastaneye çıkan yolun zarar görmesi halinde, kolay ulaşımın sağlanması amacıyla alternatif ikinci bir yol yapılması için araştırmaların başladığı öğrenildi. Projenin şu an çalışma aşamasında olduğu öğrenilirken henüz yol güzergahının netlik kazanmadığı belirtildi.



"Mevcut yolun iyileştirilmesini istiyorlar"

Ayrıca mevcut yolun iyileştirilmesi konusunda da çalışmaların devam ettiği bildirildi. ADÜ Varyant yolunu kullanan vatandaşlar, yolda oluşan tahribatlar nedeniyle zorluk yaşadıklarını, yolun bir an önce yapılmasını istedikleri ifade ederek, üniversite yetkililerini göreve davet ettiler.