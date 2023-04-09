Ankara'da, 21-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen, 22 ülke 550 sporcunun katılım sağladığı Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda 57 kilogram siklet üst genç kategorisinde Elif Hayriye Yılmaz avrupa üçüncüsü oldu. Ayrıca Avusturalya'da düzenlenen dünyanın en prestijli organizasyonlarından Muaythai WMC Profosyonel müsabakada da Nefise Atalay da şampiyon oldu. Aldıkları başarılar ile Aydınlıları gururlandıran sporcular, hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı. Araç konvoyu ile şehirde tur atan başarılı sporcular için antrenman yaptıkları kulüp binası önünde bekleyen sevenleri ile buluştu. Yılmaz ve Atalay sevenleri ile birlikte hep bir ağızdan marşlar söyleyerek başarılarını kutladı. Son olarak pasta kesen Yılmaz ve Atalay başta Delikurt Dövüş Sanatları Spor Salonu Antrenörü Murat Delikurt olmak üzere kendilerini karşılayan herkese teşekkür etti.