Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) koordinesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle Aydın’ın eğitim konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla il genelindeki eğitim öğretim alt yapısını geliştirecek yatırımlar devam ediyor. Aydın Valiliği tarafından Aydın’ın eğitim alt yapısını güçlendirmek amacıyla 2023 yılı ilk çeyreği itibariyle, okul türlerine göre 57 adet derslik ve benzeri bina yapımı, 43 bakım onarım çalışması, 48 okulda doğalgaz dönüşümü çalışması, 9 okulda 9 adet güneş enerjisi santrali projesi olmak üzere toplam 132 projenin hayata geçirilme çalışmaları sürüyor. Okul türlerine göre derslik ve benzeri bina yapım işleri çerçevesinde ise 16 anaokulu, 17 ilköğretim okulu, 8 ortaokul, 4 Anadolu Lisesi, 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde toplam 990 derslik, 900 kişilik 6 pansiyon, 1 adet ilköğretim ek derslik, 3 adet atölye, 2 adet spor salonu, 1 adet özel eğitim ek derslik, 1 adet otel yapım projesi olmak üzere toplam 57 proje hayata geçirildi. Bu projelerden 7’si tamamlanırken, 12’sinin proje aşamasında, 9’unun ihale aşamasında, 29’unun da yapımının devam ettiği öğrenildi.



Aydın’a 2 milyar 473 milyonluk eğitim yatırımı

Aydın genelindeki eğitim yatırımları ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “2023 yılı ilk çeyreği itibariyle yaklaşık yüzde 35 gerçekleşme sağlanan eğitim öğretim yatırımlarının toplam tutarı 2 milyar 473 milyon 37 bin TL’dir. Aydın Valiliği koordinesinde yapımı tamamlanmış olan ve yapılması planlanan projelerle Aydın’da eğitim ve öğretim hizmetlerindeki alt yapı kalitesinin artırılması hedefleniyor. Tamamlanan projeler çerçevesinde Buharkent, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Kuşadası, Nazilli ve Söke ilçelerimize toplamda 16 adet anaokulu inşa edildi. Yine Buharkent, Didim, Efeler, İncirliova, Köşk, Kuşadası, Nazilli ve Söke ilçelerimize 17 adet ilköğretim okulu eğitime kazandırıldı. Didim, Efeler, İncirliova, Koçarlı, Kuşadası ve Nazilli ilçelerimize 8 adet ortaokul yapıldı. Bozdoğan, Efeler, Kuşadası, Nazilli ve Söke ilçelerimize ise 8 adet lise yapıldı. İncirliova ilçemizdeki 1 adet 200 kişilik pansiyon ile Germencik ilçemizdeki 1 adet 200 kişilik pansiyonun yapımı tamamlanmış olup, Kuşadası ilçemizdeki 2 adet 100 kişi kapasiteli pansiyon, Bozdoğan ilçemizdeki 1 adet 100 kişi kapasiteli pansiyon ve İncirliova ilçemizdeki 1 adet 200 kişi kapasiteli öğrenci pansiyonlarımızın inşaatına devam edilmektedir. Efeler ilçemizde 1 adet fırın atölyesi yapımı tamamlanmış, Bozdoğan ilçemizde 2 adet elektrik metal atölyesi yapım çalışması ile Bozdoğan ve Kuşadası ilçelerimizde 2 adet spor salonu, Efeler ve İncirliova ilçelerimizde 2 adet ek derslik yapım işleri devam etmektedir. Kuşadası ilçemizde 1 adet otel yapılması işi proje aşamasındadır” ifadelerine yer verildi.



Aydın’daki okullarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

İl genelindeki 33 okulda bakım ve onarım çalışmalarının da aralıksız devam ettiğine dikkat çekilen açıklamanın devamında “2023 yılı ilk çeyreğinde Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17 ilçede yer alan 33 okula bakım-onarım yapılması yönündeki talebine istinaden Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından onarım çalışmaları başlatılmıştır. Bu okullardaki yapım ve onarım çalışmalarından 21’i tamamlanmış, 7’si devam etmekte 3’ü ihale aşamasında, 2’si ise proje ve keşif aşamasındadır. Aydın’da 2023 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yıl başlatılan 23 okulun doğalgaz dönüşüm işlemleri tamamlandı. Proje dahilinde 17 ilçede toplam 48 okulun ısınma sistemlerinin doğalgaza dönüşüm işlemi için keşif ve proje çalışmaları başlatıldı. 17 ilçenin her birinde, bir okulda örnek proje olarak yapılması planlanan ‘Güneş Enerjisi Santrali Kurulum Projesi’ çerçevesinde 2022 yılında yapımına başlanan 9 proje tamamlanmıştır. Diğer ilçelerdeki projelerin yapımı devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.