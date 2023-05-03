Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Okul Sporları Yıldız Kız-Erkek Futsal Grup müsabakaları için Aydın Lisesi Spor Salonu’nda ilk düdük çaldı. Türkiye genelinde 5 il merkezinde düzenlenecek müsabakaların Aydın etabında 7 ilden 23 takım ve toplamda 276 sporcu 06 - 10 Haziran 2023 tarihlerinde Kırklareli ’de düzenlenecek Türkiye finallerine katılabilmek için mücadele edecek. Antalya, Balıkesir, Denizli, Manisa, İzmir, Uşak, Muğla ekipleri müsabakalarda ter dökecek.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu Aydın Lisesi Spor Salonu’nda 3 gün sürecek müsabakalarda bütün takımlara başarılar diledi.