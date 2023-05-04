14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne sayılı günler kala Türkiye’yi seçim heyecanı sardı. Açıklanan anketler, Aydın’da Millet İttifakı’nın açık ara önde olduğunu gösteriyor. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardına aldığı bu destekte ise Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’nin önemli bir rolü var.

Gönüllüler gece gündüz çalışıyor

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklara çıkan gönüllüler, sırtlarında “Yola çıkıyoruz, bize katılın” yelekleriyle çarşı, pazar, kahvehane demeden Aydınlılar ile bir araya geliyorlar. “İktidarımızın İlk 100 Gününde” ve “Senin Hakkın” yazılı broşürler dağıtan gönüllüler, vatandaşları Millet İttifakı’nın geleceği hakkında bilgilendiriyorlar.

Vatandaşlarla birebir iletişim kuran Efeler Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, zaman zaman bir araya gelerek sokak yürüyüşleri yapıyorlar. Ellerinde “Sana Söz! Yine baharlar gelecek” afişleriyle yorulmadan ilerliyorlar.

Soner Çakıcı: “Her gün daha çok büyüyoruz”

Yüzlerce kişiden oluşan topluluğun öncüsü ise Soner Çakıcı. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Efeler İlçe Koordinatörü Soner Çakıcı, yoğun temposunun arasında kent09.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Her gün bir araya geldikleri binlerce kişiden aldıkları geri dönüşlerle çalışmalarına daha sıkı sarıldıklarını ifade eden Çakıcı, “Süreçten büyük heyecan duyuyoruz. Her gün daha çok büyüyoruz. Aydınlıların Millet İttifakı’na yönelik inanılmaz bir inancı var. Bunu görmek bize güç veriyor; sabah akşam demeden çalıyoruz” dedi. Çakıcı “Sana Söz! Yine baharlar gelecek” diyerek yoğun çalışma temposuna geri döndü.

Haber: Ebru Paksoy