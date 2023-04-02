Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 03.04.2023 Pazartesi günü Aydın il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) beklenmektedir. Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle oluşması muhtemel riskler dikkate alınmalı ve çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi konularda tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

