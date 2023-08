Aydın merkezde Paşa Yaylası, doğusunda ise denize uzak ilçeler arasında yer alan Buharkent-Gelenbe Mesire Alanı, Kuyucak-Belenova Yaylası, Nazilli-Sultanhisar-Ovacık Yaylası, Karacasu Ballıpınar-Kahvederesi-Subaşı Yaylaları, Bozdoğan-Kemer Barajı Arapapıştı Kanyonu ile Bozdoğan Akçay Mesire alanları hafta sonunda doldu taştı. Nazilli ve Aydın kent merkezlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kendilerini deniz yerine yayla ve mesire alanlarına atan vatandaşlar, kendilerini özellikle saklı cennetlerin doğal serinliklerine bırakıyor. Piknik havasında hem serinliği yaşayan hem de hafta sonunu farklı ortamlarda geçirmeyi hedefleyen vatandaşlar bir yandan mangal keyfini sürerek öte yandan da çocukları ile birlikte kendilerini Akçay’ın serin sularına bırakıyorlar. Bölgede bulunan sosyal tesisler hafta sonlarında tam doluluk oranına ulaşarak serinlemek isteyen vatandaşların imdadına yetişiyor.

Tertemiz suları ile ünlü Bozdoğan-Kemer Barajı’nda yetişen alabalıklarından tatmak, barajı besleyen Akçay Nehri boyunca yer alan mesire ve piknik alanlarından yararlanmak isteyen vatandaşlara hizmet veren tesisler sundukları çeşitli imkanlarla konuklarından tam not alıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren bölgedeki tesislere akın eden vatandaşlar karpuzundan etine, sebzesinden meyvesine kadar yanlarında getirdikleri yiyeceklerle gün boyunca piknik alanlarında vakit geçiriyor. Çocukları ile birlikte sık sık kendilerini serin sulara bırakan piknikçilere uzak illerden gelen konukları da eşlik ediyor.

Sunduğu çok çeşitli imkanlarla her geçen gün cazibesini artırmaya devam eden özel bir tesis Nazilli’den 45, Aydın’a ise 90 kilometre mesafede günübirlik tatilcilerin uğrak yerleri arasına hızla yerleşti. Sırma Mahallesi’ni geçtikten sonra Kemer Barajı yolu üzerinde yaklaşık bir km sonra sola ayrılan patikadan ulaşılan tesis, çam ve kavak ağaçları arasında serin suları ile misafirlerini karşılıyor. Çocuklar için her şeyin düşünüldüğü Akçay Nehri kenarındaki bir tesiste bulunan elektrikli tren, su bisikletleri, salıncaklar ve daha birçok eğlence aracı, çocukların mutluluğunu zirveye çıkarıyor. Büyükler için gezi yolları, nehirde ve özel olarak hazırlanmış alanlarda doğanın muhteşem manzarası arasında serinleme imkanı sunan ortamlar bölge halkını tatmin ediyor. Mangalını, etini, yiyeceğini getirenlerin yanı sıra hazırlıksız gelenlerin her türlü yiyecek, alabalık ve et ürünlerini rahatlıkla bulabileceği tesiste hemen hemen her şey mevcut.



ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR



Buz gibi akan suların üzerlerinde kurulu onlarca sedir üzerine yerleşen piknikçiler, ayaklarını serin sulara sokarak hem serinliğin hem de doğanın muhteşem güzelliklerinin tadını doyasıya çıkartıyor. Temiz hava ve bol oksijenin huzur verdiği doğanın kalbinde uyku ve dostlarla sohbet keyfi ise çabası oluyor. Kampçılar, doğa ve fotoğraf tutkunları için de yeni rota olarak her geçen gün cazibesini artıran Bozdoğan Kemer Barajı-Akçay Nehri kenarındaki tesis, doğada yeni yerler ve huzur arayanların adresi olarak ziyaretçilerini bekliyor.



Ailesi ile birlikte çok eğlendiğini ifade eden İlayda Aslı Bilgin, “3 yıldır ailemle buraya geliyoruz. Burasını çok seviyorum. Annemlere sürekli buraya gelmek istediğimi söylüyorum. Çünkü burada her şey var. Yüzmeyi ve eğlenmeyi çok seviyorum. Doğasıyla, suyuyla her şeyiyle burayı çok seviyorum. Burada canlandığımız hissediyorum. Bence çok güzel bir yer. Herkese de tavsiye ederim" dedi.



HALKIN BULUŞMA NOKTASI



Günübirlik tatil için konuklarını da tesise getiren Nazillili aileler, tesisten övgüyle bahsederek sıcak havadan ve bunaltıcı şehir ortamından kaçmak için ideal bir yer olduğunu vurguluyorlar. İşletmeci Mutlu Güngör de pandemi döneminde tesisi açtıklarını ve yeni yeni yatırımlar yaparak tesisi her geçen gün daha da zevki hale getirdiklerini ifade ederek, “İşletmemiz; Kemer Barajı’nın soğuk sularının aktığı ormanın içerisinde doğayla iç içe huzurlu ortamda yer alıyor. Misafirlerimizin piknik yapması, yüzmesi, serinlemesi için güzel bir ortam oluşturmaya çalıştık. Zaten bu ortamı da ziyaretçilerimiz çok beğeniyor. Tabi daha doğal bir ortam olması için de uğraşıyoruz. Bundan sonra insanlara daha iyi hizmet vermek, burada daha fazla yüzme, serinleme ve piknik yapma imkanı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Madran Dağı’nın eteklerinde, Kemer Barajı’nın buz gibi suyuyla Akçay Havzası’nın birleştiği mükemmel bir ortam. Genellikle denize gitmeyi tercih etmeyenlerin ve çocuklarının yüzmeleri için buz gibi suda doğal bir yer. Yani insanlarımızın deniz haricinde tercih ettikleri mükemmel bir yer. Çocuklarımız Akçay’ın serin sularında yüzüyor, ailelerimizde suların içerisinde bulunan sedirlerde ayaklarını suya sokarak, gerek piknik gerek alabalık gerekse diğer etkinlikler için tamamen burayı tercih ediyorlar. Burası hafta içi ve hafta sonu tüm halkımızın buluşma noktası haline geldi” dedi.