Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “30 Ağustos Zaferi, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde 101 yıl önce ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ispatlanmış halidir” dedi. Aziz milletimizin bağımsızlığından asla kopamayacağının ve taviz veremeyeceğinin en güzel örneğinin 30 Ağustos Zaferi olduğun altını çizen Başkan Kaplan; “30 Ağustos Zaferi, vatan sevgimizi dolu dolu gösterdiğimiz, tarihi şanlı zaferlerle dolu olan, milletimizin verdiği, en kıymetli mücadeledir. 30 Ağustos Zaferi, millet ile ordunun bir bütün olarak tarih yazdığı, kahraman Mehmetçiklerimizin vatan sevgisinin büyüklüğünü dünyaya kabul ettirdiği ve milletimiz için umutsuzluğun sona erdiği, bir tarih olmuştur. Bu zafer, Türk milletini yok etmeye çalışan emperyalizme karşı milletimizin ebedi bekasının en önemli göstergesidir. Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, bu zafer ile tarihte eşine az rastlanır ve tüm mazlum halklara da örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş olan milletimiz, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Koçarlılı hemşerilerim olmak üzere herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Yüce Rabbimizden aziz şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.